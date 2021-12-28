Москва, , 14:42 — REGNUM В ночь с 31 декабря на 1 января температура на территории Москвы и Подмосковья ожидается выше нормы. Об этом 28 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам метеоролога, 31 декабря в столичном регионе ожидается потепление. В итоге температура может быть на 4−5 градусов выше средних многолетних значений.

«С приближением к Новому году мы все более точно прогнозируем повышение температуры. В новогоднюю ночь температурный фон от 3 до 8 градусов со знаком минус и днем от 0 до минус 5 градусов на территории Москвы и области. И тут температура будет выше нормы на 4−5 градусов. Такая теплая погода ожидается в новогоднюю ночь», — сказал Вильфанд.

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