Бишкек, , 18:09 — REGNUM Столица Киргизии заняла третье место в антирейтинге крупнейших городов мира с самым высоким уровнем загрязненности воздуха «World Air Quality». Сейчас городу присвоен статус «Unhealthy» («Нездоровый»).

Смог Polly clip

В последние годы Бишкек регулярно попадает в перечень городов, атмосферу которых специалисты считают опасной для жизни. Периодически киргизская столица даже возглавляет этот список из-за плотного смога, висящего над городом.

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В настоящее время содержание мелкодисперсных частиц PM2.5 в атмосфере Бишкека составляет в среднем 129,3 мкг/м³ и превышает среднесуточную норму в 5,1 раза, а частиц PM10 — 86,9 мкг/м³, что больше нормы почти в 1,5 раза.

Лидером антирейтинга в данный момент является российский город Красноярск, а на втором месте располагается столица Бангладеш — город Дакка.

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