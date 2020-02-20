Бишкек, , 17:56 — REGNUM Несоблюдение стандартов застройки города стало основной причиной практически постоянно висящего на улицах столицы Киргизии смога. Об этом заявил эколог Дмитрий Ветошкин, выступая на заседании тематического круглого стола, передает «Kaktus.media».

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По словам эксперта, проблему задымленности Бишкека как власти, так и экологи начинают обсуждать только зимой. Летом же идут разговоры о жару и запыленности города.

«Но все это должно рассматриваться комплексно. И микроклимат, и условия экологической безопасности формируются внутри города. На качество воздуха, уровень запыленности и загазованности влияет несоблюдение стандартов и правил по застройке», — подчеркнул он.

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