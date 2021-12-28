Москва, 28 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта» пока остаётся доминирующим на территории России. Об этом сообщила 28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«В Россию «Дельта» попал с путешественниками из курортных зон мира, где отдыхали наши туристы, и он до сих пор остается доминирующим», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что за последнюю неделю в 76 российских регионах зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19, рост заболеваемости отмечен в двух регионах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России на сегодняшний день походят лечение от COVID-19 в общей сложности 547 тысяч человек, в том числе около 126 тысяч человек находятся в стационарах.