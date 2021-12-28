Москва, 28 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Российские специалисты освоили методы диагностики и лечения пациентов, которые заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для этого группа российских специалистов выезжала в ЮАР, где изучала различные нюансы, связанные с новым штаммом SARS-CoV-2 и реакцией человеческого организма на него, отметил глава Минздрава.

«Наша группа специалистов вернулась из ЮАР, полностью отработав вопросы оказания медицинской помощи с новым штаммом коронавируса. Полностью изучили вопросы клиники течения, и провели необходимые лабораторные исследования с новым штаммом «Омикрон». Технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов полностью отработаны на сегодняшний день», — сказал Мурашко.