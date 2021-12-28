Москва, 28 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. По состоянию на 28 декабря в России от COVID-19 привито порядка 78 млн человек. Такие цифры 28 декабря привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«За неделю вакцинировано больше 1,3 млн человек. Это 190 тыс. человек в сутки. Всего провакцинировано 78 млн человек», — сказал глава Минздрава.

По его словам, запасы вакцин в России имеются в достаточном количестве. Также нет дефицита, как мобильных, так и стационарных прививочных пунктов.

«Особая категория для медицинских сотрудников — это граждане старше 60 лет. Из них прошли вакцинацию сегодня 67%. По данному направлению в регионах необходимо работу усиливать, потому что именно эта категория находится в группе риска», — отметил Мурашко.