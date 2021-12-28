Москва, 28 декабря, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Ситуация с коллективным иммунитетом к COVID-19 в России улучшается, заявила 28 декабря на заседании Совета при правительстве страны по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Татьяна Голикова. Уровень вырос до 61,1%.

Government.ru Татьяна Голикова

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Она подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета удалось повысить «благодаря вакцинации». Однако уровень этот недостаточен, «чтобы безопасно себя чувствовать», отметила Голикова, добавив затем:

«И в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации».