Москва, 28 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Ростовской и Курской областях завершено строительство современных инфекционных комплексов. Об этом 28 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

Администрация правительства Кемеровской области Новокузнецкий инфекционный комплекс

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

«В Ростове-на-Дону и в Курской области завершено строительство двух инфекционных комплексов», — доложил Мурашко.

Министр отметил, что на данный момент по обоим объектам уже получены санитарные заключения и завершается процедура их лицензирования. Также в медицинские учреждения поставлено необходимое оборудование.

«Великолепно выполненные объекты, в том числе система обеспечения кислородом, энергобезопасность. Эти учреждения обладают современным, мощным потенциалом для оказания всех видом медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями», — сказал глава Минздрава.