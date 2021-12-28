Москва, 28 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. На территории России начало сокращаться количество пациентов, которые проходят лечение от COVID-19 в стационарных медучреждениях. Об этом 28 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Хочу доложить, что сегодня на лечении находится в общей сложности 547 тыс. пациентов (с COVID-19 — прим. ИА REGNUM). Цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю, но за последние три дня снижение замедлилось», — сказал глава Минздрава.

Министр отметил, что по состоянию на 28 декабря в стационарных медицинских учреждениях России пребывает порядка 126 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. Причем около 17 тыс. из них находятся в тяжёлом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии, а 4,2 тыс. человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

«Снижение числа активных случаев за последнее время позволило вернуть в медицинскую помощь для неинфекционных больных 11 тыс. коек и это возвращает к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с отложенной госпитализацией. Мы поддерживаем систему в состоянии повышенной готовности — 28% коек у нас находится в резерве. Результаты мониторинга позволяют гарантировать, что данный вид помощи будет обеспечен», — отметил Мурашко.