Москва, 28 декабря, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В праздничные дни в России система здравоохранения будет находиться в повышенной готовности, заявил 28 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам бесперебойно оказывалась по всей стране. Вирус всё ещё рядом с нами, и с учётом распространения нового штамма, который по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания. Не ждать, когда самочувствие ухудшится», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.

Мишустин отметил, что первые три дня заболевания всегда играют решающую роль.