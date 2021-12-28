Нижний Новгород, 28 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Нижегородской области в 15,7% школ и детских садов полностью или частично приостановлен учебный процесс из-за заражения детей коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора сегодня, 28 декабря.

Allergiyainfo.ru Грипп

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Рост заболеваемости обусловлен преимущественно циркуляцией вирусов гриппа — с начала недели в области выявили 297 заболевших гриппом, в том числе 12 случаев свиного гриппа и 285 случаев гонконгского гриппа.

В ведомстве отмечают, что в Нижегородской области против гриппа уже привились около полутора миллионов местных жителей или 48,8% от населения региона, в том числе более 260 тысяч детей.