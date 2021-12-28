Москва, , 13:07 — REGNUM В начале недели 27 декабря доллар впервые с 19 ноября нарушил целостность уровня 73 руб. и хотя впоследствии отскочил, завершил сессию в минусе, сохранив за зоной 73,50 руб. статус сопротивления, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Ilya

«Сегодня, 28 декабря, пара доллар/рубль пытается расти, но остается в пределах проторгованного канала на фоне низкой торговой активности.

В пользу российской валюты сыграло некоторое ослабление доллара на международной арене, где тоже сохраняются тесные торговые диапазоны в связи с празднованием католического Рождества.

Также роль сыграло локальное ралли на нефтяном рынке, где нефть марки Brent в моменте взлетела на 4% и теперь метит на отметку $79 за баррель.

В более широком контексте устойчивость рубля объясняется жесткой политикой Банка России, который довольно агрессивно повышает ставки, тем самым повышая привлекательность национальной валюты.

Затишье на геополитическом фронте тоже играет на руку рублю и расценивается игроками как ослабление риска введения новых санкций.

Однако этот фактор не стоит недооценивать или игнорировать — обстановка может обостриться в любой момент. Так что неопределенность здесь сохраняется и ограничивает восходящий потенциал российской валюты.

Сегодня пара торгуется с небольшим повышением, но пока все еще остается под указанным сопротивлением 73,50 руб., пробой которого несколько ослабит позиции рубля, но не станет сигналом, ставящим крест на укреплении рубля», — полагает эксперт.

Читайте также: Курс рубля колеблется в ограниченном диапазоне