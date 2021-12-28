Россия восстановила туротрасль на 80% от доковидного уровня
Москва, 28 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. У России в 2021 году одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире — 90% к показателям 2019 года. Об этом завила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек. За счет опережающих темпов роста внутреннего туризма общий оборот отрасли в 2021 год вырос до 2,5 трлн — это 70% от доковидного уровня в 3,7 трлн руб.
По словам Догузовой, из-за отсутствия иностранных туристов туротрасль по-прежнему не дополучит 1,2 трлн руб. Но по итогам 2021 года Россия восстановила туротрасль в среднем на 80% от доковидного уровня — это один лучших показателей в мире.
«Важнейший показатель — рабочие места в туристичнской отрасли. В 2021 году практически полностью восстановлена занятость в туризме к доковидному уровню — на 92%, до 2,3 млн человек. В 2020 году этот показатель падал до 1,7 млн человек», — привела цифры Догузова.
ИА REGNUM сообщало, система «Электронная путёвка», работа над которой ведется с 2015 года, нужна для сбора статистики о туристической отрасли.
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