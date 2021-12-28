Москва, 28 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. У России в 2021 году одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире — 90% к показателям 2019 года. Об этом завила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Pedro Ribeiro Simões Туристы

По предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек. За счет опережающих темпов роста внутреннего туризма общий оборот отрасли в 2021 год вырос до 2,5 трлн — это 70% от доковидного уровня в 3,7 трлн руб.

По словам Догузовой, из-за отсутствия иностранных туристов туротрасль по-прежнему не дополучит 1,2 трлн руб. Но по итогам 2021 года Россия восстановила туротрасль в среднем на 80% от доковидного уровня — это один лучших показателей в мире.

«Важнейший показатель — рабочие места в туристичнской отрасли. В 2021 году практически полностью восстановлена занятость в туризме к доковидному уровню — на 92%, до 2,3 млн человек. В 2020 году этот показатель падал до 1,7 млн человек», — привела цифры Догузова.

ИА REGNUM сообщало, система «Электронная путёвка», работа над которой ведется с 2015 года, нужна для сбора статистики о туристической отрасли.

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