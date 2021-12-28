Москва, , 15:48 — REGNUM Система «Электронная путёвка», работа над которой ведется с 2015 года, нужна для сбора статистики о туристической отрасли. Об этом завила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы

По ее словам, сейчас «Электронная путевка» — это всего лишь государственная информационная система (ГИС) по сбору статистики, которая не решает задачу контроля за сохранностью средств туристов.

«В документ будут внесены поправки об отсутствии платежей за пользование этой системой для участников туротрасли.

Поскольку электронная путёвка «решает сугубо государственную задачу по сбору данных с отрасли, то логично делать это за счет государства, а не бизнеса и людей», — пояснила Догузова.

ИА REGNUM сообщало, Ростуризм подготовит необходимую нормативно-правовую базу для электронной маркировки туров.

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