Москва, , 15:33 — REGNUM Федеральное агентство по туризму подготовят необходимую нормативно-правовую базу для электронной маркировки туров и соответствующие разъяснения для потребителей. Об этом завила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы igorvsyannikov

По её словам, электронную маркировку туров предлагает внедрить для обеспечения прозрачности работы отрасли выездного туризма и гарантии возвратов по турпродуктам, которые формирует туроператор, За основу будет взята система маркировки товаров.

«Сейчас по текущему закону турпродукт — это только гостиница плюс транспорт. В новом законе будет сформулировано, что турпродукт — это проживание плюс любая другая туристическая услуга, и не обязательно только транспорт», — пояснила Догузова.

ИА REGNUM сообщало, Федеральное агентство по туризму предлагает выплачивать клиентам разорившихся туристических фирм по 40 тысяч рублей.

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