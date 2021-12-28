Москва, 28 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Среднемесячная температура воздуха в России в январе ожидается около климатической нормы, однако на отрицательном фоне практически на всей территории страны. Об этом 28 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Теперь несколько слов о том, какая температура прогнозируется в январе. <…> В принципе практически на всей территории страны температурный фон около нормы. Такой голубоватый фон (на прогностической карте —) говорит о том, что прогнозируется норма, но все-таки на отрицательном фоне», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что температура воздуха выше климатической нормы в январе ожидается только на юго-востоке европейской части России, на Нижней Волге и в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что перед Новым годом на территории Москвы и Подмосковья ожидается похолодание.