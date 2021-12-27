Москва, , 14:24 — REGNUM Федеральное агентство по туризму предлагает выплачивать клиентам разорившихся туристических фирм по 40 тысяч рублей. Об этом сегодня, 27 декабря, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью РБК.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

По её словам, Ростуризм предлагает создать такую систему финансовых гарантий, которая бы обеспечила туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз из другой страны, но и гарантированную фиксированную выплату.

«Предусмотренная сейчас законом система финансовых гарантий не отвечает современным реалиям рынка и не позволяет туристам в случае банкротства туроператора получать компенсацию или хотя бы существенную часть оплаченной путевки», — пояснила Догузова.

ИА REGNUM ранее сообщало, Ассоциация туроператоров России предложила варианты решения проблемы с выплатами туристам за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры.

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