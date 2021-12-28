Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Ростовской области на заснеженной трассе М-4 «Дон» столкнулись не менее десяти машин. Об этом сообщают очевидцы 28 декабря.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Массовое ДТП в Оренбуржье

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Массовая авария случилась между Шахтами и Новошахтинском. Предположительно, ДТП спровоцировал Mercedes, который двигался в направлении Ростова-на-Дону. Иномарку отбросило на ограждение, пишет телеграм-канал Don Mash. Затем ещё около десяти автомобилей врезались друг в друга.

Причиной аварии могла стать метель. На месте работают сотрудники ГИБДД.