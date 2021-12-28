Цхинвал, 28 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 156 тестов на коронавирус, из которых 12 показала положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 28 декабря сообщила агентству «Рес».

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 135 человек, 13 жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 10 198 носителей SARS-CoV-2, из них более 9630 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 192 случая смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки данных о таких случаях нет.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 55 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра пятерых пациентов, поступили туда — шесть человек.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 136 исследований девять оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 12 человек.