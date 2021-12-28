Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Уровень нейтрализации российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» нового штамма «Омикрон» очень высокий. По его словам, нейтрализующая эффективность составляет порядка 90%. Об этом 28 декабря на встрече руководителей стран СНГ заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Глава государства добавил, что разговаривал с директором Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом.

«Они провели исследования, «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «Омикрон», — сказал российский лидер. — Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскомнадзора Анна Попова заявила, что исследования в ЮАР показали эффективность вакцин от «Омикрона». Она добавила, что эта разновидность коронавируса, которая поражает сразу большое количество людей, не вызывает очень тяжелого течения. Тяжелое течение только у тех, кто не привит, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: тяжелая форма диабета, тяжёлая форма онкологии, добавила Попова.