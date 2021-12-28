Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2021, 14:57 — ИА Регнум. На трассах в Ростовской области из-за метели введены ограничения для автобусного сообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 28 декабря.

ИА REGNUM Метель

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Ограничение для общественного транспорта действуютна двух участках: в Красносулинском районе на автодорогеКрасный Сулин — хутор Платово, а также на участке М-4 «Дон» — Владимирская — Шахты.

На автодорогах работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тракторы.