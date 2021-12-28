Мадрид, 28 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Чрезвычайно теплая воздушная масса, которая будет воздействовать на Пиренейский полуостров в течение следующих нескольких дней, может оставить в Испании в канун Нового года самые высокие температуры за последние 20 лет, и даже может стать самым теплым концом года за последние 40 лет. Об этом пишет агентство EFE.

Stefano Mortellaro Испания. Улица Рамбла

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Такая теплая воздушная масса — до 10 градусов выше нормы для этого времени года — будет способствовать высоким дневным температурам, характерным для апреля или мая, сказал агентству EFE представитель Государственного метеорологического агентства (Aemet) Рубен дель Кампо.

«Максимальные температуры между последней неделей декабря и первой неделей января являются беспрецедентными в этом веке», — сказал метеоролог.