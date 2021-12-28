Волгоград, 28 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области 28 декабря подтверждено 283 новых случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечение ещё 522 пациента, скончались от осложнений 18 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. С начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 128 387 жителей. Справились с заражением 118 008 человек, в летальной статистике региона 5 471 запись.

Продолжают лечение, в том числе амбулаторно, 4 908 пациентов.