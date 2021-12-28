Донецк, 28 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В нарушение Минских соглашений Киев способен к новым военным провокациям на линии соприкосновения с Донбассом. Об этом 28 декабря сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По её словам, одним из оснований для такого заявления стало получение уведомления от координатора рабочей группы по вопросам безопасности о том, что украинская сторона выступила с предложением о проведении 28 декабря внеочередного заседания профильной группы для обсуждения неких заявлений об ухудшении ситуации с безопасностью с момента проведения пленарного заседания Контактной группы 22 декабря 2021 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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"Подобная инициатива вызвала у нас, мягко сказать, недоумение. Со дня заседания Контактной группы на линии соприкосновения наблюдается относительное затишье, с единичными обстрелами с украинской стороны, один из которых, 23 числа, привёл к печальным последствиям: на нашей территории меньше чем через сутки после опубликования заявления украинской стороны о якобы приверженности соблюдению режима прекращения огня, 23 декабря, был ранен мирный житель н.п. Александровка.

Реальная ситуация не мешает вооруженным формированиям Украины обвинять нас в несуществующих обстрелах. Развернута целая медийная кампания по формированию у мирового сообщества образа Республик как «нарушителя и врага». Кроме того, мы не получили от украинской стороны никаких новых предложений, которые бы учитывали и наши принципиальные позиции, из чего мы делаем вывод, что Киев, инициируя внеочередное заседание, не ставит перед собой задачу достижения на нем предметных договоренностей», — заявила Наталья Никонорова.

Резюмируя, она отметила:

«В очередной раз вынуждены интерпретировать предложение украинских представителей лишь как целенаправленную имитацию своей активности по достижению мира. По-прежнему убеждены, что при таком положении дел проведение встречи без компромиссного проекта документа нецелесообразно.

Более того, такие, мягко говоря, странные действия украинской стороны наводят на подозрения, что Киев таким образом может маскировать подготовку к военным провокациям на линии соприкосновения».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев почти ежедневно нарушает Минские соглашения. Накануне, 27 декабря, украинские боевики вели огонь по территории ДНР, выпустив пять гранат из СПГ. В зоне обстрела со стороны ВФУ вновь оказался населенный пункт Александровка.

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