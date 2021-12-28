Таллин, 28 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. За время рождественских праздников 24−26 декабря из Таллина было вывезено 25 000 кубометров снега, вывоз снега продолжается до сих пор. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Владимир Свет в интервью гостелерадио Эстонии ERR.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снег

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По его словам, во время праздников в городе на уборке снега работали около 100 машин различных коммунальных служб: «Подрядчики начали работы в начале первого снегопада в 4 часа утра 23 декабря, и работы велись в течение всего праздничного периода».

«Вывоз снега как с больших дорог, так и с внутриквартальных продолжится и на этой неделе. Поэтому просим всех водителей быть внимательными и с пониманием относиться к временным запретам на парковку», — добавил вице-мэр Таллина.

Так, вывоз снега с бульвара Вабадузе в центре столицы завершится лишь к самому концу года. Вывоз снега с Мяннику теэ начнется в ночь на среду, 29 декабря, работы планируется завершить за два дня.

Коммунальные службы активизировали уборку снега и в парке Кадриорг.