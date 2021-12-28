Вашингтон, 28 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. С дипломатической точки зрения участие США в уже имеющихся форматах по урегулированию ситуации в Донбассе является сложным. Об этом 28 декабря заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Kmu.gov.ua Оксана Маркарова

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«Состоится ли вступление США в какой-либо существующий формат? Мы понимаем, что с дипломатической точки зрения это может быть сложно сделать: проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы», — сказала она в интервью LB.ua.

При этом Маркарова добавила, что, по ее словам, на данный момент США уже стали активным участником переговорного процесса: прошла встреча в формате онлайн президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, а также в Москву приезжали глава ЦРУ Уильям Бернс и помощница госсекретаря США Карен Донфрид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему хотелось бы того, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.