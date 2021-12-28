Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов, отмечавшихся в течение декабря, обморожения получили почти 30 человек, еще сто горожан получили травмы, поскользнувшись на улице. Об этом 28 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Andrey Мороз

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Как уточнили в стационаре, с начала декабря обморожение из-за сильных морозов получили 27 горожан. В травматологическое отделение госпитализировано за месяц 100 человек.

«Приблизительно столько же пациентов, после оказания им помощи в приемном покое, выписываются на амбулаторное лечение», — уточнили в НИИ.