Воронеж, 28 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Сильные снегопады ожидаются в Воронежской области 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Павел Ищенко ИА REGNUM Воронеж. Зима

«От Воронежского ЦГМС получено штормовое предупреждение: с утра и в течение дня 29 декабря 2021 года по Воронежской области ожидается местами опасное метеорологическое явление — очень сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра 15−18 м/с», — уточнили в МЧС.

В мэрии Воронежа сообщили, что коммунальные службы готовы к оперативному устранению последствий непогоды.

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Днём 28 декабря в Воронежской области температура воздуха составляет около 11 градусов мороза, однако уже 29 декабря потеплеет до — 6, а 30−31 дневная температура составит комфортные 3−4 градуса мороза.