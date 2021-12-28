Волгоград, 28 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Несколько человек, не согласных с отстранением от работы из-за отказа вакцинации от COVID-19, попытались 28 декабря пройти на приём к главе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге Зубаревой. Глава ведомства вызвала охрану, посетители позвонили в полицию.

Dgeise Роспотребнадзор

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На личный приём хотят попасть шесть жителей Волгограда. По словам одного из мужчин, они хотят уточнить, почему «нарушаются их права».

«Мы пришли сюда, позвонили по телефону для звонков в приёмную. Нам сказали, что сейчас к нам выйдут. Во время следующего звонка сказали, что всё-таки не выйдут, потому что эпидемиологическая обстановка не позволяет. Мы вызвали полицию и написали заявление по поводу отказа в приёме», — говорит мужчина.

Посетители считают, что к ним никто не вышел, потому что они начали снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Очевидцы утверждают, что глава ведомства Ольга Зубарева вызвала охрану и Росгвардию, горожане обратились с заявлением в полицию на действия главного санврача, сообщает издание «В1.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, противники введения медицинских сертификатов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест уже останавливали работу регионального Роспотребнадзора — в ноябре 2019 года четыре женщины пришли в ведомство с «проверкой» соблюдения масочного режима. Всех их привлекли к административной ответственности со штрафами от трёх до 10 тысяч рублей.