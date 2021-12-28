Симферополь, 28 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Требование о предъявление медицинских сертификатов о вакцинации против коронавируса или перенесённом заболевании, либо отрицательного результата ПЦР-теста, при посещении общественных мест отменили на территории Республики Крым — до 20 января. Соответствующие изменения внёс в указ о введении режима повышенной готовности глава Крыма Сергей Аксёнов 28 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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В соответствии с документами, до 20 января 2022 года без дополнительных документов можно будет посещать рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, фуд-корты, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры, организации спорта, библиотеки, музеи, театры и кинотеатры, торговые центры, экскурсии.

Указ вступает в силу с 28 декабря.

Отметим, ранее ограничения для посещения непривитыми гражданами общественных мест сняли в Севастополе.