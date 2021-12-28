Екатеринбург, 28 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали ещё 28 смертельных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 473 свердловчанина. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 214 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 2513 пациентов.

За сутки из клиник выписали 489 человек. С начала пандемии от ковида оправились 169 807 свердловчан. Общее количество умерших от COVID-19 в области составило 9326.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки выявили 544 случая заражения коронавирусом.