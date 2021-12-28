Екатеринбург, 28 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки зарегистрировали 544 случая заражения коронавирусом. В том числе, 211 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 10. Днем ранее оперштаб зафиксировал 554 случая.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заболели 197 061 человек. В регионе уже вылечились 169 807 свердловчан, по причине коронавирусной инфекции скончались 9326 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе свердловские рестораны и фитнес-центры до 15 января можно посещать без QR-кодов.