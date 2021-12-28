Москва, 28 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Для того, чтобы отложить вакцинацию от COVID-19 не может быть причиной появление новых препаратов от нового заболевания. Об этом 28 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

Council.gov.ru Михаил Мурашко

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"Ни в коем случае, если сейчас кто-то думает, что появился тот или иной препарат и можно отложить вакцинацию, ни в коем случае. Вакцинация — это первое, что сегодня рекомендуют врачи для профилактики заболеваний, тяжелого течения», — сказал он.

При этом Мурашко уточнил, что в настоящее время свыше 78 млн жителей России уже получили первую дозу вакцины от COVID-19 и добавил, что он надеется на то, что пандемия завершится в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Москва уступила Санкт-Петербургу лидерство по приросту заражений коронавирусом