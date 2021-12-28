Портленд, США, , 12:48 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:117.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, на счету которого 34 очка. В составе «Портленда» разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 26 очков.

«Даллас» одержал 16-ю победу в 33 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице НБА. «Портленд» потерпел 20-е поражение в 33 играх и идёт на 24-м месте.

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