Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 15 женщин в возрасте от 64 до 83 лет и 13 мужчин в возрасте от 67 до 93 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 536 жителей Ростовской области.