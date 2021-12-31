Москва, 1 января, 2022, 00:17 — ИА Регнум. С 1 января в России вступают в силу изменения в закон «О кредитных историях», в рамках которых у граждан появятся индивидуальные кредитные рейтинги, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Все бюро кредитных историй (БКИ) должны будут использовать единообразные подходы к расчету индивидуальных кредитных рейтингов граждан. В частности, будет принята единая шкала таких рейтингов в диапазоне от 1 до 999: чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика.

Единообразный подход к расчету и раскрытию индивидуальных кредитных рейтингов заемщиков повысит заинтересованность граждан в формировании и получении информации о своей кредитной истории, и, как следствие, к повышению финансовой грамотности, отмечают в ЦБ.

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Вместе с тем в России отмечен рост среднего размера выданного потребительского кредита. В октябре 2021 года он составил 270,6 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 19,8%, сообщили в декабре 2021 года в Национальном бюро кредитных историй.