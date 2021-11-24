Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о банковских лимитах на число потребительских кредитов для граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Закон направлен на снижение закредитованности граждан.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В систему макропруденциального регулирования, применяемого Банком России, вводится новый инструмент — прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Виды кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, характеристики указанных кредитов (займов) и порядок установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов) определяются нормативным актом Банка России.

Решение об установлении макропруденциальных лимитов принимается с учетом определяемых Банком России факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков — физических лиц.

Новые положения не применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных юрлицам, физлицам в целях, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, кредитов (займов), предоставленных физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, обязательства физлица по которым обеспечены ипотекой, а также кредитов (займов), обязательства физлица по которым обеспечены залогом автомобиля.

«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в «долговую ловушку», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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