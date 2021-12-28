Канберра, 28 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. На фоне того, как суточные показатели по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2 в крупнейших штатах Австралии вновь измеряются четырехзначными цифрами, уровень заражения в малых по численности населения регионах также стремительно растет. 28 декабря в Канберре сообщили, что в столичном регионе за сутки число зараженных выросло на 252 человека, что является абсолютным максимумом за весь период пандемии, сообщает телеканал Nine News.

Brian ireland Канберра

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«До 21 декабря и до момента вспышки «Омикрона» наибольшее количество ежедневных случаев, зарегистрированных на территории, максимум составляло 52», — говорится в статье.

В то же время за последние сутки в столице также установлен еще один рекордный показатель, на этот раз уже со знаком «+» — 98,5% населения территории в возрасте старше 12 лет полностью вакцинированы от COVID-19.

В настоящее время COVID-19 протекает в активной форме у 908 человек, трое из которых обратились за помощью к медикам.