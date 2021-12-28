Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге надзорные органы проверили за неделю 154 организации и лишь в восьми (5%) из них были выявлены нарушения соблюдения антикоронавирусных ограничений. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

Пресс-служба ККИ Проверка действий QR-кодов

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Соблюдение антиковидных мер всю прошедшую неделю сотрудники комитета проверяли в Московском, Невском, Приморском, Кировском, Выборгском, Фрунзенском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районах. По итогам рейдов было проверено 113 магазинов, 24 кафе и ресторана, 17 объектов по предоставлению услуг.

«Из 154 организаций нарушения выявлены только в восьми. У предприятий-нарушителей не было QR-кода, разметки для дистанцирования посетителей или СИЗов у сотрудников, журналов дезинфекции и термометрии», — отметили в ККИ.

В отношении нарушителей сотрудниками ККИ ведется работа по возбуждению административных производств по статье, предусматривающей штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублейдля юридических лиц.