Москва, 1 января, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о продлении заморозки накопительной части пенсии, сообщает ИА REGNUM.

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На 2024 год продлевается установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. Она действует с 2014 года. Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.

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Отменить мораторий предполагалось в 2023 году, однако решение снова не было принято. В правительстве РФ приводят аргумент, что принятие закона будет способствовать стабильности пенсионной системы: решение позволит сэкономить более 772 млрд рублей на трансфертах.

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Вместе с тем Минтруд пообещал парламентариям представить в начале 2022 года новый пенсионный продукт.