Москва, , 13:32 — REGNUM Вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров очень сложный, единой позиции на этот счёт пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что поручение президента Владимира Путина представить предложения по индексации пенсий для этой категории граждан прорабатывается. Песков отрицательно ответил на вопрос, можно ли говорить о срыве поручения.

«Нет, нельзя. Оно выполнено, вопрос в проработке. Это очень сложный вопрос», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что единая позиция на этот счёт пока не сформулирована. Это связано в том числе с влиянием пандемии коронавируса на экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца представить предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Такая индексация не производится с начала 2016 года.

Читайте также: Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии