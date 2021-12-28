Белгород, 28 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Белгородской области 28 декабря подтверждено 198 новых случаев заболевания COVID-19, что на 11 меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 659 человек, скончались от осложнений семь пациентов. На вакцинацию записались ещё 2 393 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 80 977 носителей инфекции, справились с заражением 71 919 человек. Продолжают лечение в стационарах 1 225 пациентов, получают амбулаторную помощь 6 107 жителей, на самоизоляции находятся 9 675 белгородцев. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1726 человек.

Полный курс вакцинации от COVID-19 в регионе прошли 922 789 жителей. Всего на прививки подана 1 016 421 заявка.