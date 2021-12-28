Астана, 28 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Все пассажирские авиарейсы из Нур-Султана в Лондон с 29 января по 5 марта 2022 года отменяются. Об этом сообщает Казахская авиационная компания Air Astana.

MoukhametovR Самолет Embraer 190LR авиакомпании Air Astana

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В пресс-службе отметили, что это связано с правительственными ограничениями. Билеты можно будет сдать или переоформить на другие направления.

Напомним, в Великобритании в конце декабря, несмотря на высокие показатели вакцинации от COVID-19, началась новая волна эпидемии коронавируса. В минздраве это связывают с распространением штамма «Омикрон».