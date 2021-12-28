Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Прокуратура Ростова-на-Дону начала проверку качества работ по уборке снега городскими коммунальными службами. Об этом заявил прокурор областного центра Олег Фрикель.

Ysia.ru Прокуратура

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«В связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации о ненадлежащей работе коммунальных служб по устранению последствий снегопада, прошедшего 26−27 декабря, прокуратурой города по поручению прокуратуры Ростовской области организована проверка», — сказано в сообщении.

В ходе проверки будет оценено соблюдение законодательство в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения, а также работе общественного транспорта в условиях разгула стихии.