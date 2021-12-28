Москва, , 11:47 — REGNUM Госдума в 2022 году обсудит законопроекты, облегчающую господдержку предприятиям в сфере АПК, а также особенности интернет-торговли БАДами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Нам предстоит обсудить инициативу, разработанную в целях формирования механизмов и правовых основ предоставления мер государственной поддержки АПК в электронном виде», — рассказала Школкина.

Правительственный законопроект призван также сократить затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на представление отчетности и ее перевод в электронный вид, отметила депутат.

Кроме того, в планах комитета обсудить инициативу, направленную на законодательное регулирование в области интернет-торговли в части установления эффективных механизмов контроля и надзора в сфере дистанционной торговли биологически активными добавками (БАД).

«Авторы обратили внимание на легкость проникновения контрафактной и фальсифицированной продукции, что создает значительные риски для жизни и здоровья людей. Законопроект призван поставить заслон контрафакту и порой небезопасным БАДам», — пояснила Школкина.

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Также в комитете находится правительственный законопроект, который предполагает установление правовых основ выдачи в электронном виде разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также вводит электронный промысловый журнал, добавила парламентарий.

Запланированы и парламентские слушания.

«В планах комитета — провести выездные парламентские слушания на тему законодательного обеспечения развития сельскохозяйственной науки и подготовки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации, мероприятие пройдет в январе в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К.А. Тимирязева», — рассказала Школкина.

Кроме того, по ее словам, на январь запланированы «круглые столы» на тему мер государственной поддержки развития молочной отрасли, также вместе с экспертами планируется обсудить правоприменительную практику обращения с отходами животноводства, проблемы и пути их решения.

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