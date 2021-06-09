Москва, , 13:52 — REGNUM Законопроект о внесудебной блокировке сайтов, подающих или рекламирующих БАДы, торговля которыми запрещена или ограничена, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Поправки предусматривают внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложение о торговле биологически активными добавками к пище, в том числе дистанционным способом, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

В связи с частой невозможностью установления владельцев сайтов или лиц, распространяющих запрещенную информацию, содержащую предложение к приобретению незарегистрированных или не соответствующих требованиям законодательства БАД к пище в интернете, применение судебного механизма представляется затруднительным, более того, в настоящее время недобросовестными лицами применяются механизмы создания сайтов — зеркал, полностью дублирующих ранее запрещенную к распространению информацию в Сети, отмечают авторы.

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