Москва, 28 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Госдума в 2022 году обсудит законопроекты, облегчающую господдержку предприятиям в сфере АПК, а также особенности интернет-торговли БАДами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Нам предстоит обсудить инициативу, разработанную в целях формирования механизмов и правовых основ предоставления мер государственной поддержки АПК в электронном виде», — рассказала Школкина.

Правительственный законопроект призван также сократить затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на представление отчетности и ее перевод в электронный вид, отметила депутат.

Кроме того, в планах комитета обсудить инициативу, направленную на законодательное регулирование в области интернет-торговли в части установления эффективных механизмов контроля и надзора в сфере дистанционной торговли биологически активными добавками (БАД).

«Авторы обратили внимание на легкость проникновения контрафактной и фальсифицированной продукции, что создает значительные риски для жизни и здоровья людей. Законопроект призван поставить заслон контрафакту и порой небезопасным БАДам», — пояснила Школкина.

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Также в комитете находится правительственный законопроект, который предполагает установление правовых основ выдачи в электронном виде разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также вводит электронный промысловый журнал, добавила парламентарий.

Запланированы и парламентские слушания.

«В планах комитета — провести выездные парламентские слушания на тему законодательного обеспечения развития сельскохозяйственной науки и подготовки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Российской Федерации, мероприятие пройдет в январе в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К.А. Тимирязева», — рассказала Школкина.

Кроме того, по ее словам, на январь запланированы «круглые столы» на тему мер государственной поддержки развития молочной отрасли, также вместе с экспертами планируется обсудить правоприменительную практику обращения с отходами животноводства, проблемы и пути их решения.

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