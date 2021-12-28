Киев, 28 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Реформирования «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пока не предвидится. О каких-либо изменениях речи в настоящее время не идёт. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Говоря о возможности США присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе в каком-либо формате «Нормандия плюс», глава украинского МИД указал на наличие обсуждений между Россией и США по данному вопросу.

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«Есть трек американо-российский, двусторонний, они на нём общаются. Но как только на этом треке возникают вопросы, которые, по мнению Соединённых Штатов, невозможно обсуждать или решать без их союзников, в частности Украины, они консультируются с ними», — сказал Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина».

Он также подчеркнул, что «об изменении «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция) речь сейчас не идёт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что участие США в переговорах по Донбассу в «нормандском формате» не решит проблему конфликта региона с Украиной. Он считает участие Вашингтона в «нормандском формате» неверным.

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Заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что руководство США считает перспективным для урегулирования ситуации на Украине «нормандский формат» и хотело бы видеть результаты его работы.