Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Американское руководство считает перспективным для урегулирования ситуации на Украине «нормандский формат» и хотело бы видеть результаты его работы, сообщила 17 декабря журналистам заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд в окружении участников государственного переворота на Украине Topwar.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

По её словам, «центральным форматом» для переговоров по Минским соглашениям «нормандский формат» считают не только в США, но в G7. Она добавила, что «сигнал» Киеву и Москве со стороны Вашингтона «заключается и в том, что мы хотим видеть, что «нормандский формат» работает».

Она заявила также, что Москва якобы не даёт обсуждать важные вопросы, касающиеся реализации Минских соглашений, Россия «блокирует» их продолжение.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и Шольц провели встречу с Зеленским