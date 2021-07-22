Киев, 22 июля 2021, 09:25 — REGNUM Участие США в переговорах по Донбассу в «нормандском формате» не решит проблему конфликта региона с Украиной. Об этом заявил советник Госдепа США Дерек Шолле 21 июля в интервью «РБК-Украина».
В ходе интервью Шолле назвал Россию «агрессором», который якобы «создаёт проблемы».
Напомним, с 2014 года власти Украины безосновательно обвиняют Россию в некой «агрессии». Таким образом власти страны пытаются снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе. В действительности РФ не является стороной данного конфликта, а лишь способствует его урегулированию, помогая Украине выполнить Минские соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шолле заявил, что США и Германия работают над тем, чтобы минимизировать последствия запуска газопровода «Северный поток — 2» для Украины.
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